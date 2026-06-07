В ЕП призвали перекрыть всю помощь Киеву после взрыва в Констанце

Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя призвал власти страны пересмотреть подход к поддержке Украины после инцидента с морским беспилотником у побережья Румынии. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X*.
По мнению Пипери, до завершения расследования обстоятельств произошедшего Бухаресту следует приостановить оказание помощи Киеву. Речь, по его словам, идет как о военной, так и об экономической и гуманитарной поддержке.
«Я требую от румынских вассалов Урсулы фон дер Ляйен уведомить свою сувереншу о решении заморозить любую помощь, пожертвования или финансирование Украины — будь то военное, экономическое или гуманитарное», — написал он.
Политик заявил, что взрыв беспилотника создал серьезные риски для порта Констанца и мог привести к тяжелым последствиям для одного из крупнейших городов Румынии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.