Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕП призвали перекрыть всю помощь Киеву после взрыва в Констанце

Депутат ЕП от Румынии призвал уведомить главу ЕК о решении полностью прекратить поддержку Киева после взрыва беспилотника в Констанце.

Источник: Аргументы и факты

Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя призвал власти страны пересмотреть подход к поддержке Украины после инцидента с морским беспилотником у побережья Румынии. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X*.

По мнению Пипери, до завершения расследования обстоятельств произошедшего Бухаресту следует приостановить оказание помощи Киеву. Речь, по его словам, идет как о военной, так и об экономической и гуманитарной поддержке.

«Я требую от румынских вассалов Урсулы фон дер Ляйен уведомить свою сувереншу о решении заморозить любую помощь, пожертвования или финансирование Украины — будь то военное, экономическое или гуманитарное», — написал он.

Политик заявил, что взрыв беспилотника создал серьезные риски для порта Констанца и мог привести к тяжелым последствиям для одного из крупнейших городов Румынии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше