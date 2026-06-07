«Это конец»: в США высказались о Зеленском после слов Путина об «Орешнике»

«Путину задали вопрос об “Орешнике”. И он раскрыл военную тайну: этот комплекс разрабатывался для ударов по объектам определенной структуры. После того как рассеялся дым и осели обломки, они направили туда беспилотники, чтобы сфотографировать и провести другие измерения — определить, насколько глубоко зашел снаряд и тому подобное. Так что, когда они действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения. Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский, но будь я разумным украинцем, я бы сказал: “Ну что ж, это конец”, — признался эксперт.