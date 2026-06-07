Минюст США заявил о невозможности остановить стройку в Белом доме

Как сообщает издание Politico, он отметил, что суд также не смог бы воспрепятствовать действиям администрации президента Трампа, если бы там приняли решение снести статую Свободы с помощью бульдозера.
По информации газеты, юрист Яаков Рот указал, что строительство объекта продвинулось настолько, что его отмена уже невозможна. Он также добавил, что данный проект связан с вопросами национальной безопасности.
В ходе слушаний судья поинтересовалась, означает ли такая позиция, что суд не сможет вмешаться, если проект будет реализован в короткие сроки и станет «свершившимся фактом». Рот подтвердил, что в подобной ситуации судебное вмешательство исключено. Когда судья привела в качестве примера гипотетический снос статуи Свободы, эксперт также ответил утвердительно.
О планах по возведению нового бального зала в Белом доме Трамп сообщил 2 марта. 19 мая хозяин Белого дома заявил, что под бальным залом ведется строительство бункера, который будет уходить на шесть этажей под землю. Он уточнил, что наземная часть здания будет выполнять защитную функцию для подземных помещений.