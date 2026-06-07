Минюст США заявил о невозможности остановить стройку в Белом доме

В ходе слушаний судья поинтересовалась, означает ли такая позиция, что суд не сможет вмешаться, если проект будет реализован в короткие сроки и станет «свершившимся фактом». Рот подтвердил, что в подобной ситуации судебное вмешательство исключено. Когда судья привела в качестве примера гипотетический снос статуи Свободы, эксперт также ответил утвердительно.