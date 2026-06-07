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Посол России в ЦАР о возможной эвакуации диппредставительства из-за Эболы

Посол в ЦАР Бикантов: планы эвакуации посольства постоянно разрабатывают.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Планы эвакуации посольства РФ в ЦАР разрабатываются на постоянной основе, заявил РИА Новости посол России в стране Александр Бикантов, комментируя возможность эвакуации посольства из-за вспышки Эболы в соседней стране.

«Согласно требованиям Центра, в посольстве на постоянной основе разрабатываются и регулярно уточняются планы эвакуации сотрудников и членов семей, а также работников иных росзагранучреждений и соотечественников», — сказал он.

По словам посла, «данные планы актуальны и могут реализовываться при различных видах угроз — от санитарно-эпидемиологической до проблем безопасности».