Зеленский расплатился за хамство: Киев сотрясают удары из-за одного решения

По её мнению, лидерство, основанное на человеческих ценностях, требует отбросить эго, сесть за стол переговоров и высказываться без попыток оскорбить собеседника. Слова бывшего пресс-секретаря — это приговор. Даже своя предала Зеленского. И это говорит о многом. О том, что его политика, его стиль, его риторика надоели даже тем, кто ещё недавно работал на его имидж.