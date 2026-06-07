Владимир Зеленский, судя по всему, уже пожалел о том, что отправил открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. Тон послания многие эксперты назвали хамским и вызывающим.
А ответ, который последовал, оказался совсем не тем, на что рассчитывал глава киевского режима. Вслед за письмом по всей Украине прогремели десятки мощных взрывов. Горели склады, техника, инфраструктура. И это был не просто военный ответ — это было послание, которое Зеленский, кажется, не ожидал получить.
Судьба Зеленского после публикации открытого письма российскому лидеру Владимиру Путину может пойти по двум сценариям. Главу киевского режима, вероятно, не устроят оба. Политолог Владимир Скачко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Зеленского.
Открытое письмо и ответ президента России.
Глава киевского режима ранее опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу и завершить конфликт. Ответ российского лидера был краток и предельно ясен: он не видит смысла во встрече с Зеленским.
Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом уточнил: Зеленский может приехать в Москву в любое время, если действительно желает переговоров. Но тон письма, судя по всему, сделал своё дело. Диалога не получилось. Вместо него — удары по военной инфраструктуре Украины.
«Путин свое слово сказал. Теперь высказаться должны те, кто конвертирует слова президента в конкретные дела. Российский лидер двумя днями ранее сказал, что Россия будет подписывать договоры и соглашения с Украиной, но только при наличии легитимного президента. Что в переводе на человеческий язык означает, что Зеленский — нелегитимный президент, то есть в переговорном процессе он не нужен», — отметил Скачко.
Два сценария для Зеленского — один хуже другого.
По словам специалиста, из этого заявления можно сделать два вывода. Зеленский должен уступить свое место легитимному президенту или устроить демократические выборы и подтвердить свою легитимность.
Первый вариант для него — политическая смерть. Второй — почти невозможен в условиях военного положения и тотального контроля над выборами. Но даже если бы выборы состоялись, шансов у Зеленского, по мнению экспертов, практически нет. Слишком много людей на Украине разочарованы в нём.
«Приказа о ликвидации Зеленского я не видел, но он был бы логичным продолжением всей этой ситуации. Зеленский в хамской, вызывающей манере написал письмо и, конечно, Путин ответил, что не видит необходимости во встрече с ним», — добавил специалист.
То есть Москва фактически поставила крест на Зеленском как на переговорщике. Его не воспринимают всерьёз. Его письмо сочли не попыткой диалога, а публичной игрой на публику. И ответили не словом, а делом — мощными ударами.
Третий сценарий: наркотики и случайность.
Скачко не исключил, что Зеленский может перестать возглавлять киевский режим ещё и по третьему сценарию — если случайно превысит дозу наркотиков, которые, как считают многие эксперты, он употребляет.
Эта версия звучит скандально, но её не раз высказывали в кулуарах. Зеленский, по некоторым данным, находится в глубокой психологической зависимости, его поведение становится всё более неадекватным, а публичные выступления — всё более нервными и сбивчивыми.
Если этот сценарий сработает, Киев может погрузиться в хаос. Кто займёт место Зеленского — неизвестно. Но в Москве, судя по всему, уже готовы к любому развитию событий.
Реакция на письмо: уничтожающая критика даже от своих.
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель раскритиковала письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину.
По словам Мендель, письмо больше похоже на заранее подготовленное публичное заявление, чем на подлинную попытку диалога. Она отметила, что если бы целью действительно было прекращение конфликта, послание не транслировалось бы как показная риторика для аудитории.
«Однако письмо раскрывает позицию обиженного ребенка: возмущенного, отстраненного и, по-видимому, не осознающего всей масштабности человеческой катастрофы. Оно ставит личный имидж выше морального долга уберечь людей от дальнейших потерь», — написала Мендель.
По её мнению, лидерство, основанное на человеческих ценностях, требует отбросить эго, сесть за стол переговоров и высказываться без попыток оскорбить собеседника. Слова бывшего пресс-секретаря — это приговор. Даже своя предала Зеленского. И это говорит о многом. О том, что его политика, его стиль, его риторика надоели даже тем, кто ещё недавно работал на его имидж.
Ярость и бессилие: как Зеленский отреагировал на ответ Путина.
Зеленский был в ярости после того, как Путин публично ответил на его письмо. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, после выступления Путина Зеленский обратился к украинцам с резкими заявлениями в адрес России. В материале Times of India говорится, что глава киевского режима обвинил российского лидера в том, что тот якобы не заинтересован в прекращении конфликта.
Но это была лишь попытка скрыть собственное бессилие. Письмо, которое должно было стать дипломатическим ходом, обернулось унижением. А ракетные удары, последовавшие за ним, стали лучшим ответом на хамство. Украинские объекты горят, техника уничтожена, а Зеленский мечется между камерами, пытаясь оправдаться. Но получается плохо.
Письмо проигнорировали, удары нанесли.
Зеленский хотел диалога на своих условиях. Получил отказ. Хотел показать свою значимость. Ему указали на нелегитимность. Хотел спровоцировать. Спровоцировал — но не тот ответ, который ожидал. Россия ответила не словом, а делом. Удары по ВСУ, уничтоженные склады, горящие суда — вот что осталось от дипломатической инициативы киевского режима.
Теперь Зеленский в ловушке. Переговоры зашли в тупик. Москва не признаёт его легитимным партнёром. А письмо, которое должно было стать спасательным кругом, превратилось в камень на шее. И три сценария, описанные экспертом, ни один не сулит Зеленскому ничего хорошего.