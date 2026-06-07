ТАСС: дроны ВСУ атаковали сдавшихся в плен иностранных наёмников

Украинские беспилотники атаковали группу иностранных наёмников, сдавшихся в плен российским военным в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, после сдачи в плен иностранцев пытались вывести из района, который контролировали украинские дроны.
В силовых структурах утверждают, что спустя некоторое время ВСУ удалось обнаружить группу и нанести по ней серию ударов.
Источник также сообщил, что раненым пытались оказать медицинскую помощь и укрыть их, однако полученные травмы оказались смертельными.
Ранее в российских силовых структурах рассказали, что считавшийся пропавшим испанский наёмник ВСУ Перес Родригес с позывным Шакал в реальности был тайно кремирован и похоронен на Украине без указания личных данных.