ABC: США готовится к смертной казни военнослужащих впервые за полвека

Мораторий на смертную казнь за федеральные преступления в США действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп отменил мораторий. Тогда было казнено 13 человек. Администрация экс-президента Джо Байдена мораторий вернула. После вступления на второй президентский срок, господин Трамп вернул применение смертной казни. В апреле Минюст США расширил перечень разрешенных методов казни, включив в него в том числе расстрел.