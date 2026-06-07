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В Минюсте США заявили о праве Трампа снести Статую Свободы бульдозером

Представитель Министерства юстиции США Яаков Рот в ходе апелляционных слушаний заявил, что суд не обладает полномочиями приостановить работы по возведению бального зала в резиденции президента. Об этом пишет издание Politico.

Источник: Life.ru

По словам юриста, проект зашёл слишком далеко и затрагивает вопросы национальной безопасности. В ответ на это судья Патриция Миллетт спросила: если администрации удастся быстро реализовать спорную инициативу и превратить её в свершившийся факт, означает ли это, что суды вообще не смогут вмешаться.

«Если правительство решит очень быстро снести бульдозером Статую Свободы ничего нельзя будет сделать?» — поинтересовалась она. Рот ответил утвердительно.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о планах не только перестроить восточное крыло Белого дома под бальный зал, но и возвести под ним шестиэтажный бункер. Проект предполагает создание помещения площадью около 8 тысяч квадратных метров. Стоимость работ оценивается в 400 миллионов долларов. Американский лидер заявил, что наземная часть комплекса выполняет роль защитного купола для подземной инфраструктуры, и объект строится с защитой от возможных атак, включая дроны.

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