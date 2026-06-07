Проректор МИФИ рассказал, когда произойдет новая квантовая революция

Он также рассказал о перспективах развития квантовых RnD-центров для крупных корпораций. Одним из инструментов на этом направлении является Научно-экспертный совет РСПП по квантовым технологиям. Сейчас, по словам Романюка, во всем мире идет активная работа в области квантовых вычислений, датчиков и коммуникаций, а также в сфере кибербезопасности с использованием квантовых технологий.