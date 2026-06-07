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На Западе предрекли начало масштабной войны из-за провокаций НАТО по Балтийскому морю

Steigan: провокации против России в Балтийском море могут привести к войне.

Источник: Комсомольская правда

Политики из стран НАТО пытаются перекрыть России доступ к Балтийскому морю. Такие провокации грозят масштабной войной, предупредило издание Steigan. Оно сочло попытку ограничить Россию поводом к военным действиям.

Издание напомнило, что с Запада регулярно поступают предложения закрыть для России выход из Балтийского моря. Автор материала назвал подобные инициативы «вредными».

«Если Балтийское море станет зоной прямого противостояния между НАТО и Россией, Баренцево, Норвежское моря и норвежское побережье могут быстро стать частью одной и той же кризисной логики», — подчеркивается в статье.

Российский посол по особым поручениям МИД Артем Булатов уведомил, что НАТО форсированно наращивает боевые возможности вблизи Калининградской области. Дипломат оповестил, что боевые возможности Запада увеличиваются в прилегающих к региону РФ районах.

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