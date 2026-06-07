Россиянам рассказали, как организовать летние пикники

«Они требуют меньше подготовки, проще транспортируются и обычно нравятся большинству гостей. Если речь идёт о классическом застолье на пару часов, обычно достаточно предусмотреть около 500—700 г еды на взрослого человека с учётом основных блюд, закусок, овощей и фруктов. Если центральным блюдом становится шашлык или мясо в любом другом виде, можно ориентироваться примерно на 250—300 г сырого мяса на одного взрослого гостя. Напитки также лучше рассчитывать заранее. В тёплую погоду стоит предусмотреть около 1—1,5 л безалкогольных напитков на человека, особенно если отдых проходит на солнце», — считает эксперт.