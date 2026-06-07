Россиянам рассказали, как организовать летние пикники

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с RT рассказала, как выгоднее спланировать летний пикник.
«Лето — сезон досуга на свежем воздухе: пикники в парках, выходные на даче, шашлыки в кругу друзей и близких. Такие встречи помогают сменить обстановку и насладиться теплом, однако нередко после отдыха остаются лишние продукты, которые никто не успевает съесть», — сказала она.
По словам Матвеевой, практичнее сначала составить меню, а затем формировать список покупок под конкретные блюда.
«При этом стоит выбирать рецепты с пересекающимися ингредиентами. Например, овощи могут использоваться одновременно для салата и приготовления гарнира на гриле, а зелень — для маринада мяса и для сэндвичей. Такой подход позволяет купить меньше разных продуктов, использовать их полностью и избежать ситуации, когда после пикника в холодильнике остаются излишки», — отмечает собеседница RT.
Кроме того, по словам Матвеевой, простые блюда готовить выгоднее.
«Они требуют меньше подготовки, проще транспортируются и обычно нравятся большинству гостей. Если речь идёт о классическом застолье на пару часов, обычно достаточно предусмотреть около 500—700 г еды на взрослого человека с учётом основных блюд, закусок, овощей и фруктов. Если центральным блюдом становится шашлык или мясо в любом другом виде, можно ориентироваться примерно на 250—300 г сырого мяса на одного взрослого гостя. Напитки также лучше рассчитывать заранее. В тёплую погоду стоит предусмотреть около 1—1,5 л безалкогольных напитков на человека, особенно если отдых проходит на солнце», — считает эксперт.
Матвеева добавила, что овощи можно вымыть и нарезать дома, мясо заранее замариновать, а некоторые закуски и сэндвичи приготовить накануне.
«Удобно использовать контейнеры с определённым объёмом, чтобы не отмерять ингредиенты на глаз. При выборе закусок многие автоматически берут большие упаковки чипсов, сухариков, орехов или сладостей, считая их более выгодными. Однако на практике значительная часть таких продуктов часто остаётся после отдыха и со временем теряет свежесть», — уточнила она.
Также существенную часть расходов могут составлять одноразовая посуда, уголь, розжиг, бумажные полотенца, средства от насекомых и другие сопутствующие товары, добавила эксперт.
«Поэтому перед покупками полезно проверить, что уже есть дома. Нередко часть необходимых вещей остаётся после предыдущих поездок — старайтесь хранить такие товары в одном месте, чтобы не искать их по разным шкафам и ящикам и всегда иметь под рукой», — заключила она.
Ранее ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова рассказала, что делать, если соседи по гостинице шумят всю ночь.