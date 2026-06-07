«Будет только хуже». В США раскрыли следующую цель Запада после Украины

«Конечно, Запад может устроить себе приятный момент победы. Например, разбомбить Гавану или Каракас. Но тогда весь мир снова увидит, что сверхдержава ведет войну против маленькой, бедной страны. И если со стороны выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже», — отметил он.