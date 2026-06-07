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«Будет только хуже». В США раскрыли следующую цель Запада после Украины

Профессор Хадсон: Западу необходимо найти новый способ существования в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад может попробовать компенсировать поражение на Украине атакой на Кубу, но только усугубит для себя ситуацию, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

«Конечно, Запад может устроить себе приятный момент победы. Например, разбомбить Гавану или Каракас. Но тогда весь мир снова увидит, что сверхдержава ведет войну против маленькой, бедной страны. И если со стороны выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже», — отметил он.

По мнению профессора, Западу для его же блага необходимо отказаться от агрессивной, хищнической политики в отношении других стран.

«Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом», — добавил эксперт.

С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. В мае Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.

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