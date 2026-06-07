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В Конгрессе допустили возобновление бомбардировок Ирана

Член Конгресса, республиканец от штата Техас, Пэт Фэллон допустил, что США возобновят нанесение ударов по территории Ирана.

Источник: Reuters

Как сообщает Fox News, в эфире телеканала конгрессмену задали вопрос о том, следует ли Дональду Трампу отказаться от переговоров и перейти к ударам по Ирану.

«Думаю, это неизбежно произойдет», — заявил член палаты представителей, который входит в комитет по делам вооруженных сил и спецкомитет по разведке.

Ранее президент США отмечал, что, по его оценке, переговоры с исламской республикой проходят успешно. Он также указал, что в случае гибели американских военнослужащих в результате ударов Тегерана Соединенные Штаты готовы возобновить масштабные боевые действия.

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