В Конгрессе допустили возобновление бомбардировок Ирана

Как сообщает Fox News, в эфире телеканала конгрессмену задали вопрос о том, следует ли Дональду Трампу отказаться от переговоров и перейти к ударам по Ирану.
«Думаю, это неизбежно произойдет», — заявил член палаты представителей, который входит в комитет по делам вооруженных сил и спецкомитет по разведке.
Ранее президент США отмечал, что, по его оценке, переговоры с исламской республикой проходят успешно. Он также указал, что в случае гибели американских военнослужащих в результате ударов Тегерана Соединенные Штаты готовы возобновить масштабные боевые действия.
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