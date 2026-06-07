Steigan: попытка ограничить Россию в Балтийском море может привести к войне

Авторы также указывают на вероятность быстрого расширения зоны противостояния. В публикации подчеркивается, что в случае прямой конфронтации между НАТО и Россией в Балтийском море кризис может распространиться на Баренцево и Норвежское моря, а также затронуть побережье Норвегии.