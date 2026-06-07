Издание Steigan выступило с предупреждением о возможных последствиях инициатив, связанных с ограничением доступа России к Балтийскому морю.
В статье отмечается, что попытка перекрыть России выход в Балтийское море может быть воспринята как серьезная эскалация и создать предпосылки для крупного военного конфликта. По мнению издания, такие шаги несут риски для безопасности всего североевропейского региона.
Авторы также указывают на вероятность быстрого расширения зоны противостояния. В публикации подчеркивается, что в случае прямой конфронтации между НАТО и Россией в Балтийском море кризис может распространиться на Баренцево и Норвежское моря, а также затронуть побережье Норвегии.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что западные страны сегодня используют Балтику как полигон для отработки стратегий сдерживания России.