Путину, Трампу и Деду Морозу: Зеленского высмеяли за письма лидерам

Зеленский продолжит писать открытые письма, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он раскрыл, кто будет следующим адресатом киевского политика.
"Во‑первых, это письмо по форме — за мир, прекращение боевых действий, а по содержанию — наоборот, потому что оно составлено в оскорбительном тоне, который не предполагает встречи после этого. Это уже второе публичное письмо Зеленского. Ему Трамп не ответил, а оно было составлено немножко в другом духе.
Следующее письмо у него будет, думаю, к зиме — Деду Морозу: «Мы замерзаем». Это правда, там катастрофа будет к зиме, он это признает. Ну, а дальше — краткая телеграмма Бандере: «Жди, еду», — и на этом будет точка", — сказал Олейник.
По мнению экс‑нардепа, Зеленский ставил задачей этим письмом поднять шумиху.
«Он реально хайпанул. Он хочет, вероятно, Трампу продать то, что: “Вот я предлагал Путину переговоры, мир и так далее, а он не хочет”. Трамп узнает содержание письма и сделает свои выводы. Во‑вторых, это письмо более рассчитано на украинскую аудиторию — показать: “Какой я крутой” — для быдло‑населения, по басне “Ай, Моська, как она сильна, если лает на слона”», — добавил Олейник.