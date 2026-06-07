Путину, Трампу и Деду Морозу: Зеленского высмеяли за письма лидерам

"Во‑первых, это письмо по форме — за мир, прекращение боевых действий, а по содержанию — наоборот, потому что оно составлено в оскорбительном тоне, который не предполагает встречи после этого. Это уже второе публичное письмо Зеленского. Ему Трамп не ответил, а оно было составлено немножко в другом духе.