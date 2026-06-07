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Бойцы «Севера» уничтожили пехоту и пункт управления БПЛА в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что уничтожение целей было зафиксировано разведывательным беспилотником в режиме реального времени.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пехоту и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В этот раз в результате постоянной воздушной разведки в зоне проведения СВО в Харьковской области были обнаружены военнослужащие ВСУ, проводившие взлет и посадку различных типов БПЛА. После проведения доразведки и определения места, где размещаются операторы дронов противника, был нанесен удар. Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение целей было зафиксировано разведывательным беспилотником в режиме реального времени.

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