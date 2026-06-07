Бойцы Южной группировки на окраине Константиновки уничтожили пять роботов ВСУ

Кроме того, за сутки были обнаружены пять НРТК ВСУ с имуществом. «Координаты целей по мере обнаружения передавались операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили все цели противника, не дав им возможности доставить груз на позиции», — добавили в ведомстве.