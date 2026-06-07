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Бойцы Южной группировки на окраине Константиновки уничтожили пять роботов ВСУ

В Минобороны России также отметили, что за сутки были обнаружены пять наземных робототехнических комплексов ВСУ с имуществом.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили на окраине Константиновки боевую бронированную машину (ББМ) и пять наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили ротацию противника на окраине населенного пункта Константиновка на ББМ “Новатор” украинского производства. Противник планировал выехать в тыловую зону, но благодаря зоркости разведчиков был вовремя остановлен. Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — сказали там.

Кроме того, за сутки были обнаружены пять НРТК ВСУ с имуществом. «Координаты целей по мере обнаружения передавались операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили все цели противника, не дав им возможности доставить груз на позиции», — добавили в ведомстве.