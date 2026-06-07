Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям украинских формирований. Об этом сообщил офицер пресс-центра объединения Михаил Герасимов, отметив, что все назначенные цели были успешно поражены.
Огнеметные системы работали на наиболее напряженных участках линии соприкосновения. По словам Герасимова, применение такого вооружения позволяет гарантированно уничтожать живую силу и технику в укрепленных районах, а также в полевых укрытиях.
Общие потели противника за минувшие сутки на южном фланге составили до 385 военнослужащих. Кроме того, украинская сторона лишилась двух единиц бронированной техники, трех автомобилей и одного артиллерийского орудия.
Группировка «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Огнеметные подразделения используются для подавления наиболее защищенных опорных пунктов, где применение обычной артиллерии менее эффективно.
С начала текущей недели группировка войск «Восток» активизировала наступательные действия в районе Угледара и на приморском направлении. По данным Минобороны РФ, за минувшие трое суток расчеты тяжелых огнеметных систем поразили более 10 целей, включая несколько полевых складов боеприпасов и командных пунктов. Использование тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка» с термобарическими боеприпасами наносит критический ущерб даже тем объектам, которые оборудованы в железобетонных укреплениях — при детонации топливно-воздушной смеси давление в замкнутых пространствах мгновенно возрастает в несколько раз, гарантированно уничтожая все живое в радиусе нескольких десятков метров.
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