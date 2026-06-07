С начала текущей недели группировка войск «Восток» активизировала наступательные действия в районе Угледара и на приморском направлении. По данным Минобороны РФ, за минувшие трое суток расчеты тяжелых огнеметных систем поразили более 10 целей, включая несколько полевых складов боеприпасов и командных пунктов. Использование тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка» с термобарическими боеприпасами наносит критический ущерб даже тем объектам, которые оборудованы в железобетонных укреплениях — при детонации топливно-воздушной смеси давление в замкнутых пространствах мгновенно возрастает в несколько раз, гарантированно уничтожая все живое в радиусе нескольких десятков метров.