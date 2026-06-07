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Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль в посёлке Белая Берёзка в Брянской области. В результате удара пострадали пять человек, четверо из которых — дети.

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