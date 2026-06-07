Аналитик Макговерн: Зеленский обречен после слов Путина об «Орешнике»

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о ракетном комплексе «Орешник». По мнению эксперта, раскрытые им детали свидетельствуют о высокой точности системы и ее возможностях по поражению заранее определенных целей.
Макговерн отметил, что, согласно озвученной информации, после испытаний комплекса проводился анализ результатов ударов с использованием беспилотников и других средств контроля. Он считает, что такой подход позволяет оценивать эффективность применения вооружения и совершенствовать его характеристики для выполнения поставленных задач.
«Так что, когда они (ВС РФ — прим.) действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения. Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский, но будь я разумным украинцем, я бы сказал: “Ну что ж, это конец”», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Эксперт отметил, что Украина не располагает эффективными средствами противодействия подобным системам. По его оценке, это существенно осложняет положение Владимира Зеленского и ограничивает возможности Киева в текущем конфликте, что, по мнению Макговерна, свидетельствует о приближении его развязки.
Ранее Путин заявил, что Россия не проводила ни одного боевого применения системы «Орешник» на Украине. При этом он не исключил, что в будущем возможно полноформатное применение системы по целям противника, в том числе в районе городской застройки.