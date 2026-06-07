Аналитик Макговерн: Зеленский обречен после слов Путина об «Орешнике»

«Так что, когда они (ВС РФ — прим.) действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения. Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский, но будь я разумным украинцем, я бы сказал: “Ну что ж, это конец”», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.