В день 365-летия Иркутска губернатор и полпред оценили развитие города

— Школа сейчас набирает 6 первых классов. В сентябре планируется, что в этом районе более 100 семей получит новое жильё, и школа, которая находится в шаговой доступности, примет в том числе новых учеников. Для этих ребят должно быть всё готово. Всего с 2020 года в Иркутской области мы построили 31 школу, у нас в работе ещё несколько, в том числе большой комплектности, в частности, в Иркутске, Братске, Тайшете, Иркутском районе. Благодарен Дмитрию Федоровичу за то, что опытным взглядом оценил и показал, на что ещё нужно обратить внимание. Я думаю, что для нас это один из элементов совместной работы, когда мы можем сформировать те направления, которые интересны жителям города Иркутска, — подчеркнул губернатор.