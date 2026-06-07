В день 365-летия Иркутска губернатор и полпред оценили развитие города

Глава региона показал Дмитрию Мезенцеву новую школу № 58 на улице Ярославского в Ленинском округе (открылась в 2026 году). Это самая большая школа в Иркутской области на 1550 мест, построена по госпрограмме «Развитие образования» (финансирование из бюджетов разных уровней, стоимость — более 3,7 млрд рублей).
Дмитрий Мезенцев высоко оценил современное оборудование и уровень подготовки.
— Главное, что такое прекрасное образовательное учреждение появилось в районе, который активно растёт, где очень высока потребность в развитой социальной инфраструктуре. Просторные классы, со смыслом организованный учебный процесс, бассейн, где можно готовить школу олимпийского резерва. Убеждён в том, что родители Ленинского района и люди, которые переселяются сюда из ветхого и аварийного жилья, скажут и губернатору, и мэру, и парламентариям огромное спасибо за такой объект городской инфраструктуры, — подчеркнул полпред.
Игорь Кобзев отметил, что ещё ведутся работы по благоустройству территории и спортивных площадок.
— Школа сейчас набирает 6 первых классов. В сентябре планируется, что в этом районе более 100 семей получит новое жильё, и школа, которая находится в шаговой доступности, примет в том числе новых учеников. Для этих ребят должно быть всё готово. Всего с 2020 года в Иркутской области мы построили 31 школу, у нас в работе ещё несколько, в том числе большой комплектности, в частности, в Иркутске, Братске, Тайшете, Иркутском районе. Благодарен Дмитрию Федоровичу за то, что опытным взглядом оценил и показал, на что ещё нужно обратить внимание. Я думаю, что для нас это один из элементов совместной работы, когда мы можем сформировать те направления, которые интересны жителям города Иркутска, — подчеркнул губернатор.
Ещё одним объектом стал 130-й квартал в историческом центре, инициатором создания которого в 2009 году выступил Дмитрий Мезенцев. Проект регенерации квартала ветхой деревянной застройки реализовали к 350-летию города. Сегодня квартал насчитывает 65 воссозданных и отреставрированных зданий — визитная карточка Иркутска и точка притяжения туристов.
В завершение дня Кобзев и Мезенцев побывали на праздничном концерте, где вместе с мэром и председателем гордумы обратились к жителям.
— Город активно развивается и с уверенностью смотрит в будущее. Прочную базу для комфортных условий жизни гарантируют участие в национальных проектах и государственных программах, реализация масштабных инфраструктурных проектов, открытие новых предприятий. Я благодарю иркутян за добросовестный труд. Вы вносите значительный вклад в экономическое развитие региона. Признателен за вашу помощь военнослужащим, защищающим интересы Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции, неравнодушие и гражданскую активность. Ваши помощь и участие бесценны, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Дмитрий Мезенцев пожелал Иркутску процветания.
— Мы сегодня гордимся теми иркутянами, жителями Приангарья, кто исполняет свой служебный долг, защищая нашу историческую правду и право писать свою историю. В этой российской истории вклад иркутян огромен и по-своему неоценим. Сегодня праздник, подтверждающий силу иркутян, силу этой земли, мужество и мудрость тех, кто в своё время 365 лет назад образовал этот город. Мы сегодня чётко помним: Иркутск, о котором знают в России все без исключения, это не край, но середина земли яркой и мощной на берегу Байкала, — отметил Дмитрий Мезенцев.