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Минобороны: FPV-дроны группировки «Юг» уничтожили бронемашину ВСУ «Новатор»

Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, бронемашину обнаружили военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии в ходе воздушной разведки.

«Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — приводит заявление РИА Новости.

В Минобороны добавили, что украинская техника пыталась покинуть район выполнения задач и направиться в тыловую зону.

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск потеряла немецкий танк Leopard.