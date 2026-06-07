Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, бронемашину обнаружили военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии в ходе воздушной разведки.
«Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — приводит заявление РИА Новости.
В Минобороны добавили, что украинская техника пыталась покинуть район выполнения задач и направиться в тыловую зону.
Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки в зоне ответственности Южной группировки войск потеряла немецкий танк Leopard.