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Антидронный квест: военных РФ учат сбивать БПЛА по шарикам

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие по контракту группировки войск «Запад» осваивают новую методику противодействия беспилотникам.

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие по контракту группировки войск «Запад» осваивают новую методику противодействия беспилотникам. Тренировки проходят на полигоне с использованием FPV-дронов, к которым подвешивают яркие шарики, имитирующие реальную воздушную цель.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По замыслу инструкторов, такая динамическая мишень позволяет штурмовикам учиться правильно рассчитывать упреждение и поражать объекты, маневрирующие на высокой скорости. Огонь ведется из штатного стрелкового оружия.

Однако навыки стрельбы — лишь часть подготовки. Обязательным этапом тренировок является обучение уклонению от внезапной атаки ударного беспилотника. Личный состав выводят в чистое поле, после чего по бойцам запускают FPV-дрон. Задача военнослужащего — вовремя обнаружить угрозу, оценить траекторию и выполнить резкий маневр или спрятаться в складках местности.

«Инструкторы тщательно разбирают с личным составом тактику действий при внезапной атаке с воздуха, добиваясь доведения реакции до автоматизма», — подчеркнули в ведомстве.

Финальная часть занятий включает отработку наступательных действий. Бойцы в составе малых тактических групп штурмуют и зачищают опорные пункты условного противника, закрепляя полученные навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Новая методика активно внедряется на полигонах «Западного» военного округа с апреля 2026 года и уже доказала свою эффективность. Как сообщил начальник отдела боевой подготовки штаба группировки «Запад» с позывным «Амур», ранее бойцы учились сбивать дроны по силуэту в небе, но теперь скорость реакции выросла вдвое, так как яркий шарик на подвесе создает четкий визуальный контраст, позволяя мгновенно выхватывать цель из фона.

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