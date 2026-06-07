Посольство России в ЦАР договорилось о помощи в случае заражения Эболой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Посольство России в Центральноафриканской Республике договорилось с местными властями об оказании россиянам медпомощи в случае, если они заболеют лихорадкой Эбола, при этом сведений о возможных случаях проникновения вируса в ЦАР на данный момент нет, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.