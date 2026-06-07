Корабль‑призрак вышел в море: новый эсминец КНДР несет ужас НАТО

В мире военных технологий произошло событие, которое заставило вздрогнуть США и Европу. Глава КНДР Ким Чен Ын лично продемонстрировал журналистам и своей дочери Ким Чжу Э новый эсминец «Кан Гон». То, что увидели эксперты, является настоящим технологическим прорывом. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему этот эсминец способен изменить баланс сил в регионе.
Почему «Кан Гон» невидим для противника.
Северная Корея совершила гигантский скачок. Эсминец «Кан Гон» спроектирован так, чтобы оставаться незамеченным как можно дольше, что дает большое преимущество в морском бою.
«Этот эсминец относится к достаточно крупным кораблям, которые, как правило, оснащены современным ракетным оружием. Скорее всего, есть ячейки для зенитных, противокорабельных ракет или ракет, предназначенных для поражения целей непосредственно на земле. Также есть пусковые установки в носовой части, которые позволяют вести огонь различными типами ракет», — пояснил Юрий Кнутов.
Эксперт обратил внимание на уникальное оборудование, которое позволяет вскрывать пространство вокруг эсминца.
«У этого эсминца есть радиолокационные станции нового поколения — нетрадиционные, аналоговые, цифровые. Они размещены по сторонам света, что позволяет осуществлять электронное сканирование пространства без вращения антенны, без мёртвой зоны и с минимальной мёртвой воронкой над радиолокационной станцией, над кораблём».
Но самое интересное — система активной защиты.
«Вероятнее всего, имеется система постановки пассивных помех — то есть, когда выстреливаются специальные ракеты и разбрызгивается аэрозоль, создавая подобие тумана, где имеются мелкие элементы, которые чем‑то напоминают фольгу. Это делает корабль практически радиолокационно незаметным — как для ракет противника, так и для радиолокационных станций, — сказал Кнутов и добавил — борта имеют определённые скосы, надстройка также закрыта, есть специальные панели, которые отражают радиолокационные лучи в различные стороны, что, собственно говоря, затрудняет наблюдение корабля. Этот эсминец практически невидим для противника, при этом мощный с точки зрения возможности наносить удары и успешной защиты».
Огневая мощь: ракеты на 2000 км и северокорейский «Панцирь».
Вооружение «Кан Гона» продумано до мелочей. Пусковые установки, как отмечает эксперт, размещены очень компактно, но это не снижает, а наоборот, повышает боевой потенциал. Корабль способен бить по морским, воздушным и наземным целям, «запускать крылатые ракеты, которые, по данным источников, имеют дальность порядка 2000 километров».
Это значит, что зона поражения эсминца охватывает не только Корейский полуостров, но и значительную часть сопредельных территорий.
Особый интерес вызывает комплекс ПВО.
«Есть пушки, шестиствольные автоматы, комплекс противовоздушной обороны, напоминающий наш российский комплекс “Панцирь”. То есть эсминец может решать задачи как противоракетной, так и противокорабельной обороны, а также поражать наземные цели, что делает его грозным оружием для нанесения ударов по противнику», — отметил Кнутов.
Прорыв или закономерность: будущее северокорейского флота.
То, что сейчас происходит в военном кораблестроении КНДР, говорит о том, что страна делает ставку на океанский флот, а не только на береговую оборону и подводные лодки.
«Здесь можно говорить о существенном прорыве с точки зрения технологий. Думаю, что дальнейшее строительство подобного рода кораблей приведёт к тому, что они будут совершенствоваться и развиваться, и северокорейский флот выйдет в число самых современных флотов на сегодняшний день», — объяснил Кнутов.
Азия перевооружается: индийский аналог «Орешника».
Не только Северная Корея удивляет мир. Индия недавно представила новое вооружение, которое заставляет потенциальных противников задуматься о мире с этой страной.
В Минобороны страны сообщили об успешном испытании модернизированной ракеты Agni с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения — технологией MIRV. Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии провёл параллель с российским «Орешником».
«Это баллистическая ракета, сходство которой с нашим “Орешником” лишь в разделяющейся головной части. У “Орешника” масса особенностей. В частности, разделяющаяся головная часть с боевыми блоками индивидуального наведения, которые ещё делятся на субблоки, и таким образом накрывается очень большая площадь. За счёт кинетического удара разрушения идут не только по поверхности земли, но и под землёй возникает сейсмическая волна», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что индийскую разработку можно назвать аналогом российской лишь условно.
«То, что делает Индия, можно условно назвать аналогом “Орешника”. Там есть схожие элементы: разделяющаяся головная часть, возможно, они также применяют кинетические блоки без фугасной боевой части».
Таким образом, Азия вступает в новую фазу гонки вооружений. Северная Корея демонстрирует невидимые миру эсминцы, а Индия испытывает ракеты, способные нести несколько ядерных блоков одновременно. И те, и другие, по мнению экспертов, только начинают раскрывать свой потенциал.