Корабль‑призрак вышел в море: новый эсминец КНДР несет ужас НАТО

«Вероятнее всего, имеется система постановки пассивных помех — то есть, когда выстреливаются специальные ракеты и разбрызгивается аэрозоль, создавая подобие тумана, где имеются мелкие элементы, которые чем‑то напоминают фольгу. Это делает корабль практически радиолокационно незаметным — как для ракет противника, так и для радиолокационных станций, — сказал Кнутов и добавил — борта имеют определённые скосы, надстройка также закрыта, есть специальные панели, которые отражают радиолокационные лучи в различные стороны, что, собственно говоря, затрудняет наблюдение корабля. Этот эсминец практически невидим для противника, при этом мощный с точки зрения возможности наносить удары и успешной защиты».