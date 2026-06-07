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Политолог рассказал об опасной для Пашиняна тактике оппозиции

Политолог Кочарян: Пашинян рискует от смены тактики оппозиции в Армении.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. Оппозиционные партии в Армении учли ошибки парламентских выборов 2021 года и теперь не пересекаются по электорату, это плохо для правящего «Гражданского договора» премьер-министра Никола Пашиняна, считает армянский политолог Тигран Кочарян.

В воскресенье в Армении состоятся парламентские выборы.

«Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются. Второй президент Армении и лидер блока “Армения” Роберт Кочарян — это про внешнюю политику и наказание Пашиняна. “Сильная Армения Самвела Карапетяна — про экономику, рабочие места и тому подобное. “Процветающая Армения” Гагика Царукяна — села и социалка. “Крылья Единства” Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов”, — сказал Кочарян РИА Новости.

Тем самым они отошли от тактики предыдущих выборов в 2021 году, когда все «боролись за одну и ту же электоральную группу и когда на выборы не пришли 51% избирателей». Сейчас же, полагает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у «Гражданского договора» шансов на победу.

«И такая смена тактики — плохая новость для самого Пашиняна. Он ведь опирается на бюрократию и силовиков. Последние годы щедро задабривал их высокими зарплатами и премиями. Кроме того, есть люди, которые считают Пашиняна таким “человеком из своей среды”, простым. Чтобы убедить их в этом, он чавкает, когда кушает пирожки (речь про видеоролики, которые премьер выкладывает в соцсетях). По истории с силовиками в аэропорте, которые тщательно всех проверяют, видно, что Пашинян сильно нервничает», — отметил Кочарян.

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