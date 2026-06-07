Политолог рассказал об опасной для Пашиняна тактике оппозиции

«И такая смена тактики — плохая новость для самого Пашиняна. Он ведь опирается на бюрократию и силовиков. Последние годы щедро задабривал их высокими зарплатами и премиями. Кроме того, есть люди, которые считают Пашиняна таким “человеком из своей среды”, простым. Чтобы убедить их в этом, он чавкает, когда кушает пирожки (речь про видеоролики, которые премьер выкладывает в соцсетях). По истории с силовиками в аэропорте, которые тщательно всех проверяют, видно, что Пашинян сильно нервничает», — отметил Кочарян.