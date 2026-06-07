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В Японии оштрафовали двух американцев, проникшим в вольер к макаке Панчу

Окружная прокуратура префектуры Тиба присудила штраф двум американцам, после того как они проникли в вольер к известной в соцсетях макаке Панчу в зоопарке Итикава. Об этом сообщает газета «Иомиури».

Окружная прокуратура префектуры Тиба присудила штраф двум американцам, после того как они проникли в вольер к известной в соцсетях макаке Панчу в зоопарке Итикава. Об этом сообщает газета «Иомиури».

Граждан США обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. иен ($1888) за нанесение ущерба работе зоопарка.

Полиция Тибы задержала нарушителей в середине мая. Ими оказались двое граждан США — 24-летний студент и 27-летний руководитель компании. Студент переоделся в ростовую куклу и надел маску в виде смайлика, после чего спустился к животным. Его товарищ снимал происходящее на камеру.

Детеныш японской макаки Панч стал популярен после роликов в социальных сетях. От него отказалась мать, сородичи также его не принимали. Работники зоопарка дали ему плюшевую игрушку орангутана, которая заменила малышу родительницу. Кадры с Панчем, обнимающим игрушку, завирусились в сети.

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