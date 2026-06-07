В Японии оштрафовали двух американцев, проникшим в вольер к макаке Панчу

Детеныш японской макаки Панч стал популярен после роликов в социальных сетях. От него отказалась мать, сородичи также его не принимали. Работники зоопарка дали ему плюшевую игрушку орангутана, которая заменила малышу родительницу. Кадры с Панчем, обнимающим игрушку, завирусились в сети.