Около 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажку в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 июн — РИА Новости. Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Грин».
«По одному из населенных пунктов противник нанес порядка 12−13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание. Здание впоследствии сгорело полностью», — сказал десантник-беспилотчик.
Он также отметил, что противник наращивает атаки не столько против военнослужащих, сколько против тыловых районов, и часто из-за этого страдает гражданское население.