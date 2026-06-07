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Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на Ростовскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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