Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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