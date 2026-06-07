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Хадсон: Западу необходимо найти новый способ существования в мире

Запад может попытаться компенсировать неудачи на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Профессор университета Миссури Майкл Хадсон выразил мнение, что Запад может попытаться компенсировать неудачи на Украине, предприняв действия против Кубы, однако это лишь ухудшит его положение, подчеркнул он в эфире YouTube-канала.

Хадсон отметил, что, хотя Запад теоретически способен осуществить нападение на Гавану или Каракас, это приведет к демонстрации всему миру, что сверхдержава ведет боевые действия против маломощного и экономически слабого государства.

«Со стороны выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что либо Западу придется изменить подход к мировому взаимодействию, либо он будет регулярно сталкиваться с подобными проблемами.

Ранее издание Steigan также выступило с предупреждением о возможных последствиях инициатив, связанных с ограничением доступа России к Балтийскому морю.

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