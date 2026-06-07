Катастрофа в Киеве: приказ по Зеленскому уже отдан

Открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину вызвало в Сети настоящий шторм. Одни назвали его попыткой поговорить о мире, другие — откровенным хайпом и оскорблением. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-нардеп Владимир Олейник отметил, что это не первое и не последнее открытое письмо Зеленского, и объяснил, кто будет следующим адресатом.
Завуалированное оскорбление: что не так с письмом Зеленского.
Письмо Зеленского. на первый взгляд, содержит мирную инициативу о личной встрече и переговорах. Но его тон и содержание, как подчеркнул экс-нардеп Владимир Олейников, имеет совершенно противоположный настрой.
"Во‑первых, это письмо по форме — за мир, прекращение боевых действий, а по.
содержанию — наоборот, потому что оно составлено в оскорбительном тоне, который не предполагает встречи после этого. Это уже второе публичное письмо Зеленского. Ему Трамп не ответил, а оно было составлено немножко в другом духе", — сказал Олейник.
Получается, что Зеленский сознательно выбрал провокационную манеру общения. Такая риторика не просто не способствует диалогу — она его исключает. Реакция не заставила себя ждать: Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Хайп или стратегия: зачем Зеленский это сделал.
Если письмо не для мира, то для чего? Экс-нардеп Олейник уверен: у киевского политика было сразу несколько целей, и все они далеки от дипломатии. Первая и самая очевидная — информационный шум. Зеленский, по словам эксперта, сознательно пошел на скандал, чтобы оставаться в новостной повестке.
«Он реально хайпанул. Он хочет, вероятно, Трампу продать то, что: “Вот я предлагал Путину переговоры, мир и так далее, а он не хочет”. Трамп узнает содержание письма и сделает свои выводы. Во‑вторых, это письмо более рассчитано на украинскую аудиторию — показать: “Какой я крутой” — для быдло‑населения, по басне “Ай, Моська, как она сильна, если лает на слона”», — добавил Олейник.
Кто следующий адресат Зеленского?
Олейник уверен, что Зеленский не остановится. Открытые письма станут его визитной карточкой. И следующее послание, по мнению экс-нардепа, будет написано Деду Морозу.
«Следующее письмо у него будет, думаю, к зиме — Деду Морозу: “Мы замерзаем”. Это правда, там катастрофа будет к зиме, он это признает. Ну, а дальше — краткая телеграмма Бандере: “Жди, еду”, — и на этом будет точка», — сказал Олейник.
Этот ироничный прогноз, однако, имеет под собой серьезную основу. Эксперт прямо указывает на катастрофическую ситуацию, которая ждет Украину зимой. Энергетическая инфраструктура разрушена, отопления и света может не быть. И тогда Зеленскому действительно придется обращаться за помощью — вопрос лишь к кому. А финальная телеграмма Бандере звучит как мрачное пророчество о конечной точке пути киевского режима.
Судьба Зеленского: два сценария, которые его не устроят.
Политолог Владимир Скачко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Зеленского. И вариантов, по его словам, всего два. Но ни один из них не понравится главе киевского режима.
«Путин свое слово сказал. Теперь высказаться должны те, кто конвертирует слова президента в конкретные дела. Российский лидер двумя днями ранее сказал, что Россия будет подписывать договоры и соглашения с Украиной, но только при наличии легитимного президента. Что в переводе на человеческий язык означает, что Зеленский — нелегитимный президент, то есть в переговорном процессе он не нужен», — отметил Скачко.
Из этого заявления политолог делает два логичных вывода. Первый: Зеленский должен уступить свое место легитимному президенту. Второй: провести демократические выборы и подтвердить свою легитимность. Оба сценария для действующего главы киевского режима фактически означают потерю власти.
Третий сценарий, о котором говорят шепотом.
Есть третий вариант развития событий. Скачко не исключил, что Зеленский может перестать возглавлять киевский режим по совершенно иной причине — не политической, не военной, а личной.
«Приказа о ликвидации Зеленского я не видел, но он был бы логичным продолжением всей этой ситуации. Зеленский в хамской, вызывающей манере написал письмо и, конечно, Путин ответил, что не видит необходимости во встрече с ним», — добавил Скачко.
Политолог упомянул отметил, что Зеленский может перестать возглавлять киевский режим еще и по третьему сценарию — «если случайно превысит дозу наркотиков, которые, как считают многие эксперты, он употребляет», — говорится в аналитических выводах.
Будущее Зеленского практически предрешено. Либо его вынудят уйти по политическим причинам как нелегитимного переговорщика, либо он сам себя выведет из игры.