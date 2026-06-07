Катастрофа в Киеве: приказ по Зеленскому уже отдан

«Путин свое слово сказал. Теперь высказаться должны те, кто конвертирует слова президента в конкретные дела. Российский лидер двумя днями ранее сказал, что Россия будет подписывать договоры и соглашения с Украиной, но только при наличии легитимного президента. Что в переводе на человеческий язык означает, что Зеленский — нелегитимный президент, то есть в переговорном процессе он не нужен», — отметил Скачко.