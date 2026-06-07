Боец Метеор: дроноводы «Севера» уничтожили редкий шведский танк ВСУ 60-х годов

Метеор рассказал, что шведский танк STRV-103 был разработан в 60-х годах прошлого века, а в 90-х был снят с вооружения армии Швеции. «У машины отсутствует башенная система, горизонтальная и вертикальная наводка 105-мм орудия происходит за счет гидравлической системы корпуса», — добавил он.