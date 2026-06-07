Боец Метеор: дроноводы «Севера» уничтожили редкий шведский танк ВСУ 60-х годов

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили редкий шведский танк STRV-103 ВСУ в тылу Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник огневого поражения группировки войск с позывным Метеор.
«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», — отметил он.
Операторы БПС «Севера» поразили танк с помощью дрона с кумулятивной боевой частью. Танк был уничтожен без возможности восстановления.
Метеор рассказал, что шведский танк STRV-103 был разработан в 60-х годах прошлого века, а в 90-х был снят с вооружения армии Швеции. «У машины отсутствует башенная система, горизонтальная и вертикальная наводка 105-мм орудия происходит за счет гидравлической системы корпуса», — добавил он.