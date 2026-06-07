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Сербы рады российским туристам, турпоток растет, заявил министр Попович

Министр Попович: Сербия рада российским туристам, обоюдный турпоток hfcntn.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сербы рады российским туристам, обоюдный турпоток продолжает расти, сообщил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество.

«Наши владельцы гостиниц, ресторанов, услуг — все очень любят русских туристов. Для них русские туристы как братья. И поэтому я уверен, что туристический поток и в одну, и в другую сторону в будущем будет увеличиваться, благодаря, действительно, тому, что у нас есть желание одних и других познакомиться с культурой, традициями и ценностями, которые имеют и Россия, и Сербия», — сказал он на полях ПМЭФ.

По данным республиканского управления статистики, за первые четыре месяца 2026 года граждане России совершили 60 975 въездов в Сербию в качестве туристов, что на 16,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этого числа часть приходится на уже находящихся в Сербии граждан РФ, которые пересекают границу с соседними странами каждые 30 дней на «визаран» — чтобы продлить право на пребывание. Число ночевок российских туристов за период январь-апрель 2026 года составило 188 956, что на 10,4% того же периода 2025 года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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