Сербы рады российским туристам, турпоток растет, заявил министр Попович

По данным республиканского управления статистики, за первые четыре месяца 2026 года граждане России совершили 60 975 въездов в Сербию в качестве туристов, что на 16,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этого числа часть приходится на уже находящихся в Сербии граждан РФ, которые пересекают границу с соседними странами каждые 30 дней на «визаран» — чтобы продлить право на пребывание. Число ночевок российских туристов за период январь-апрель 2026 года составило 188 956, что на 10,4% того же периода 2025 года.