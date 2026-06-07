Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон предупредил: попытка Запада компенсировать свои геополитические неудачи военной эскалацией в другом регионе только усугубит его положение. По мнению экономиста, агрессивная политика в отношении малых стран не спасет ситуацию, а напротив, обнажит слабость прежде казавшейся незыблемой сверхдержавы.
Однако, подчеркивает эксперт, такой шаг станет для мирового сообщества наглядной демонстрацией того, как сверхдержава пытается купить себе иллюзию триумфа ценой уничтожения маленькой и бедной страны.
«Если со стороны выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже», — заявил Хадсон.
По мнению профессора, альтернативы мирному сосуществованию у коллективного Запада просто нет. Продолжение нынешнего хищнического курса будет приводить к одним и тем же кризисам раз за разом.
«Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом», — резюмировал он.
Заявления Хадсона звучат на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. С начала года США усилили экономическое давление на остров, а глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на якобы исходящую от Кубы угрозу национальной безопасности. В мае Минюст США выдвинул обвинения против экс-президента Рауля Кастро в организации заговора с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.
Экономист Майкл Хадсон, известный своей критикой финансового империализма США, на протяжении всего 2026 года последовательно предупреждал о крахе однополярной модели. В своих интервью и публикациях он неоднократно заявлял, что система долларового долгового рабства трещит по швам, а попытка США «задавить» Иран блокадой Ормузского пролива уже оборачивается глобальным энергетическим кризисом и ускоряет переход мирового большинства к торговле в национальных валютах.
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