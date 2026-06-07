Хадсон предупредил: удар по Кубе добьет проигравший Запад

Заявления Хадсона звучат на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной. С начала года США усилили экономическое давление на остров, а глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на якобы исходящую от Кубы угрозу национальной безопасности. В мае Минюст США выдвинул обвинения против экс-президента Рауля Кастро в организации заговора с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.