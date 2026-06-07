Эрнст рассказал, каким должен быть ведущий программы «Человек и закон»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Ведущим программы «Человек и закон» должен быть человек, у которого сформирован образ бойца за справедливость, заявил РИА Новости на ПМЭФ гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Эрнст ранее сообщил РИА Новости, что на место нового ведущего программы «Человек и закон» рассматриваются 15 кандидатур, после утверждения программа вернется в эфир Первого канала.
«Я думаю, что вести такую программу должен человек, у которого сформирован образ борца за справедливость. В случае ведения телевизионных программ — это не наследственная функция», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли сын Пиманова стать новым ведущим программы «Человек и закон».
У Пиманова двое сыновей — Денис и Артем, которые вместе с отцом работали над программой «Человек и закон». Денис Пиманов является гендиректором и главным режиссером передачи «Человек и закон». Помимо этого, он выступает советником адвокатского бюро «Человек и Закон».
Журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался в апреле на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. На протяжении десятилетий он работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.