Эрнст рассказал, каким должен быть ведущий программы «Человек и закон»

Журналист и телеведущий Алексей Пиманов скончался в апреле на 65-м году жизни из-за острого инфаркта. На протяжении десятилетий он работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.