ТАСС: умер приказавший обстрелять Белгород полковник ВСУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отдавший приказ на обстрел Белгорода в 2022 году полковник ВСУ умер в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это произошло после встречи военного с бывшими сослуживцами.