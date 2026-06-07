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ТАСС: умер приказавший обстрелять Белгород полковник ВСУ

Собеседник агентства заявил, что это произошло после встречи военного с бывшими сослуживцами.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отдавший приказ на обстрел Белгорода в 2022 году полковник ВСУ умер в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах скончался полковник ВСУ В. Г. Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это произошло после встречи военного с бывшими сослуживцами.