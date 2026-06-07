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РИА Новости: мобилизованные в апреле украинцы участвуют в боях под Шевченко

Командование ВСУ задействует в боях у села Шевченко в Харьковской области группы военнослужащих, укомплектованные мобилизованными весной этого года. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Командование ВСУ задействует в боях у села Шевченко в Харьковской области группы военнослужащих, укомплектованные мобилизованными весной этого года. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о подразделениях 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает двух-трёх месяцев с момента мобилизации», — сказал он.

Источник также сообщил, что такие данные следуют из показаний военнопленных.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооружённых сил Украины, которых перебросили в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области, практически полностью уничтожены.