Источник сообщил о разрыве логистической цепи между Сумами и Харьковом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары российских дронов по логистической цепи между Харьковом и Сумами вынудили ВСУ перестраивать маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область», — рассказал собеседник агентства.
В Харьковской области действуют группировки войск «Север» и «Запад». Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, а последняя — в ДНР.
За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 390 солдат, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, а два орудия полевой артиллерии.