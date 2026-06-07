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Источник сообщил о разрыве логистической цепи между Сумами и Харьковом

ВС РФ вынудили ВСУ перестраивать военную логистику между Сумами и Харьковом.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары российских дронов по логистической цепи между Харьковом и Сумами вынудили ВСУ перестраивать маршруты переброски военной техники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область», — рассказал собеседник агентства.

В Харьковской области действуют группировки войск «Север» и «Запад». Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, а последняя — в ДНР.

За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 390 солдат, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, а два орудия полевой артиллерии.

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