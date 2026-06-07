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Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ «Новатор»

В ходе воздушной разведки ВС РФ зафиксировали перемещение украинских подразделений на боевой машине «Новатор».

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные комплексы Объединенной группировки войск «Юг» успешно уничтожили украинскую бронированную машину в районе Константиновки, сообщает Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии зафиксировали перемещение украинских подразделений на боевой машине «Новатор».

Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов. При попытке покинуть зону выполнения боевой задачи и отступить на безопасную территорию, противник подвергся удару.

«Координаты цели по ее обнаружению были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — уточняется в официальном сообщении.

Ранее ВС РФ также ликвидировали пункт управления БПЛА на добропольском направлении.

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