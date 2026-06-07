Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ «Новатор»

Беспилотные комплексы Объединенной группировки войск «Юг» успешно уничтожили украинскую бронированную машину в районе Константиновки, сообщает Минобороны РФ.
В ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии зафиксировали перемещение украинских подразделений на боевой машине «Новатор».
Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов. При попытке покинуть зону выполнения боевой задачи и отступить на безопасную территорию, противник подвергся удару.
«Координаты цели по ее обнаружению были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника», — уточняется в официальном сообщении.
Ранее ВС РФ также ликвидировали пункт управления БПЛА на добропольском направлении.