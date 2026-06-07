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35 лодок сгорели близ порта Манта в Эквадоре

Минимум 35 лодок сгорели в районе порта Манта в Эквадоре. Об этом сообщает газета El Universo. Предварительно известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в больницу с ожогами.

Минимум 35 лодок сгорели в районе порта Манта в Эквадоре. Об этом сообщает газета El Universo. Предварительно известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в больницу с ожогами.

По информации газеты, пламя стремительно перекидывалось с одной лодки на другую, из-за чего над городом образовалось большое облако дыма, а запах гари чувствовался в нескольких районах.

Тушение осложнялось тем, что очаг находился примерно в 80 м от береговой линии. Начальник пожарной охраны Хулио Рока пояснил, что спасатели запросили содействие буксиров, но из-за отлива они не смогли оперативно подойти к району ЧП. Позже горящие суда начало уносить течением, и пожар стал затухать сам.

Возможной причиной пожара специалисты считают сварочные работы на одном из судов перед тем, как началось возгорание.