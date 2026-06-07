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В США заявили о кризисе идентичности в Европе

Скотт Риттер: европейцев охватил кризис идентичности, они не знают, за что стоят.

Источник: AP 2024

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Европейцы переживают кризис идентичности, они не знают, кто они и за что стоят, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят», — рассказал Риттер агентству.

По его мнению, Франция — одна из таких стран. Сейчас страна пытается переосмыслить себя как сильную нацию, из-за чего ей потребовался «враг» и такого «врага» она сделала из России, заявил Риттер.

«Это все фабрикация, у этого нет подтверждений. Россия абсолютно не представляет угрозы для Франции», — заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.

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