Риттер заявил, что Европа столкнулась с кризисом идентичности

Европейские страны переживают кризис идентичности и не уверены в том, кто они и какие ценности отстаивают, считает американский военный аналитик Скотт Риттер.
«Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят», — сказал он РИА Новости на ПМЭФ.
По мнению аналитика, одной из таких стран является Франция, которая пытается заново определить свою роль как сильной нации.
Риттер также заявил, что Париж сделал Россию своим «врагом», хотя Москва не представляет угрозы для Франции.