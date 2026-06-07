Politico: администрация Трампа считает себя вправе снести даже статую Свободы

На заседании два из трех членов апелляционного суда столичного округа Колумбия поставили под вопрос довод о праве администрации США реализовать проект строительстве бального зала на месте Восточного крыла Белого дома вопреки решению судебной ветви власти. Рот заверил судей, что если администрация начинает воплощать какой-либо строительный проект, то его невозможно остановить даже в случае признания этих действий незаконными. Сотрудник Минюста утвердительно ответил на уточняющий вопрос, верен ли подобный подход в случае гипотетического намерения Трампа снести статую Свободы.