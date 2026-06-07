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Politico: администрация Трампа считает себя вправе снести даже статую Свободы

Сотрудник Минюста США Яаков Рот заявил, что Конгресс может решить судьбу Восточного крыла Белого дома.

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа при желании вправе снести даже статую Свободы в Нью-Йорке, и никто, даже суд, не сможет ей помешать. Такой пример полномочий Белого дома привел сотрудник Минюста США Яаков Рот, беседуя с судьей Патрицией Миллетт на заседании апелляционного суда 5 июня, сообщила газета Politico.

На заседании два из трех членов апелляционного суда столичного округа Колумбия поставили под вопрос довод о праве администрации США реализовать проект строительстве бального зала на месте Восточного крыла Белого дома вопреки решению судебной ветви власти. Рот заверил судей, что если администрация начинает воплощать какой-либо строительный проект, то его невозможно остановить даже в случае признания этих действий незаконными. Сотрудник Минюста утвердительно ответил на уточняющий вопрос, верен ли подобный подход в случае гипотетического намерения Трампа снести статую Свободы.

По мнению Рота, Конгресс США в принципе может решить судьбу Восточного крыла Белого дома. «Конгресс может найти решение этой проблемы», — заключил Рот.

Американский лидер активно занимается перестройкой президентской резиденции на свой вкус. Он инициировал строительство бального зала стоимостью более $200 млн на месте Восточного крыла Белого дома, распорядился выкосить газон в Розовом саду, застелить участок паркетом для танцев и поменял декор в ряде комнат.

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