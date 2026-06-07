Умер отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ Дрогайцев

Третьего июля 2022 года около 3 часов ночи Белгород подвергся атаке со стороны Украины. Это был сильнейший обстрел областного центра с начала боевых действий. По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по городу тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Средства российской ПВО перехватили все три ракеты, однако обломки одной из них упали на жилые кварталы, вызвав разрушения и жертвы. Обстрел унес жизни четырех человек, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Ранения получили четверо мирных жителей, среди них был ребенок. Были повреждены десятки домов.