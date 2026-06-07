Умер отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ Дрогайцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами «Точка-У» полковник ВСУ Валерий Дрогайцев скончался при странных обстоятельствах после встречи с сослуживцами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Хмельницкой области при “невыясненных обстоятельствах” скончался полковник ВСУ Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года. Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, до СВО Дрогайцев был начальником Хмельницкого ТЦК, затем пошел на службу в ВСУ и стал командовать ракетной бригадой.
«В 2023 году уволился по “состоянию здоровья”. Врагов у него была уйма», — рассказал собеседник.
Третьего июля 2022 года около 3 часов ночи Белгород подвергся атаке со стороны Украины. Это был сильнейший обстрел областного центра с начала боевых действий. По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по городу тремя баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Средства российской ПВО перехватили все три ракеты, однако обломки одной из них упали на жилые кварталы, вызвав разрушения и жертвы. Обстрел унес жизни четырех человек, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Ранения получили четверо мирных жителей, среди них был ребенок. Были повреждены десятки домов.