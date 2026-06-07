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МИД РФ: заявления ООН об ударе по Старобельску несостоятельны

Россия готова предоставить условия для визита делегации ООН в Старобельск.

Источник: Аргументы и факты

МИД России назвали безосновательными заявления Секретариата ООН, касающиеся невозможности подтвердить удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

В опубликованном на официальном сайте ведомства заявлении отмечается, что утверждения о том, что отсутствие доступа к месту происшествия делает невозможной проверку этих сведений, не соответствуют действительности.

Россия готова предоставить необходимые условия для визита делегации ООН в Старобельск, как это было сделано для представителей международного комитета Красного креста.

В заявлении также подчеркивается, что российская сторона рассчитывает на осуждение данного инцидента со стороны Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что действия генсекретаря Гутерреша негативно сказываются на репутации международной организации.

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