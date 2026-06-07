Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
«Что следует делать канцлеру [ФРГ Фридриху] Мерцу, если только 15% немцев удовлетворены результатами его работы, тогда как 77% — нет?», — написал Дмитриев в Х, ссылаясь на диаграмму, на которой представлены результаты опроса института ISNA, опубликованные ранее газетой Bild.
Согласно данным этого опроса, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает падать и составляет всего 21%, что является худшим показателем с конца 2021 года. Еще никогда при канцлере Фридрихе Мерце (председатель ХДС) уровень поддержки консервативного блока не был столь низким, ранее сообщила газета Bild.