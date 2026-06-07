Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ

Согласно данным этого опроса, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает падать и составляет всего 21%, что является худшим показателем с конца 2021 года. Еще никогда при канцлере Фридрихе Мерце (председатель ХДС) уровень поддержки консервативного блока не был столь низким, ранее сообщила газета Bild.