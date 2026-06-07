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ЦТАК: Ким Чен Ын посетил предприятие ВПК и оценил выпуск ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее предприятие военно-промышленного комплекса и заявил о необходимости увеличить производство баллистических и крылатых ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее предприятие военно-промышленного комплекса и заявил о необходимости увеличить производство баллистических и крылатых ракет.

«Ким Чен Ын подчеркнул необходимость поэтапно повысить нынешнюю производительность в 2,5 раза в период пятилетки для удовлетворения спроса на ракеты по боекомплектам», — пишет ЦТАК.

По данным агентства, лидер КНДР также высоко оценил досрочное выполнение плана по выпуску важных вооружений в первом полугодии 2026 года.

В апреле Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за испытательным запуском тактических баллистических ракет.

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