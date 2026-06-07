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В Армении начались парламентские выборы

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. В Армении начались парламентские выборы.

Источник: © РИА Новости

Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков.

За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока. Проходной барьер составляет четыре процента, но для блоков, в которые входят до трех партий — восемь процентов, а для фракций, состоящих из четырех и более — десять процентов. Порога явки нет.

Всего в Национальное Собрание планируют избрать как минимум 101 депутата. При этом избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств: русских, езидов, курдов и ассирийцев.

По данным службы миграции и гражданства МВД Армении, общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, а зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Выборы в парламент проходят по пропорциональной избирательной системе.

При этом избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства — 54 процентов. Если по итогам выборов или после образования коалиции стабильное парламентское большинство не сформируется, пройдет второй тур, по результатам которого победившая партия получает такое минимальное количество дополнительных мандатов, чтобы в процентном выражении оно составляло не менее 54 процентов.