В Армении начались парламентские выборы

За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока. Проходной барьер составляет четыре процента, но для блоков, в которые входят до трех партий — восемь процентов, а для фракций, состоящих из четырех и более — десять процентов. Порога явки нет.