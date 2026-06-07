Конгрессмен Фэллон счёл неизбежным возобновление ударов США по Ирану

Ранее Дональд Трамп оценил ход переговоров с Ираном как успешный. При этом американский лидер предупредил, что в случае гибели американских военнослужащих от ударов Тегерана Соединённые Штаты готовы возобновить широкомасштабные боевые действия против Исламской Республики. Республиканец обозначил два сценария развития ситуации с Ираном: первый предполагает заключение соглашения; второй — продолжение давления на Тегеран.