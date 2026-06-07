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«Потеряет больше». На Западе раскрыли, чего скоро лишится Украина

Аналитик Пайн: ВС РФ наращивают превосходство, и ситуация для Украины ухудшается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские войска наращивают превосходство, тогда как в ВСУ заканчиваются люди, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в эфире YouTube-канала.

«На сегодняшний день Россия обладает огромным военным превосходством — и не только по численности личного состава, но и по артиллерии, авиации, по всем направлениям. Вместе с тем она наращивает преимущество в беспилотниках», — отметил он.

Аналитик добавил, что Киев упустил шанс на более благополучный исход конфликта.

«Стамбульское соглашение, которое так и не было подписано, было отличным предложением для Украины. По нему, Украина сохранила бы девяносто три процента своих международно признанных территорий. Сейчас же ситуация для нее только ухудшается. И чем дольше Киев будет откладывать подписание мирного соглашения с Россией, тем больше потеряет территорий. При этом Украина уже скоро может исчерпать свои людские ресурсы», — пояснил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за минувшие сутки установили контроль над населенными пунктом Шевченко в Харьковской области. Бойцы уничтожили 911 беспилотников и четыре реактивных снаряда HIMARS. Суточные потери ВСУ составили 1275 военнослужащих, 77 единиц военной автомобильной техники и 16 бронированных машин.

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