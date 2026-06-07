«Потеряет больше». На Западе раскрыли, чего скоро лишится Украина

«Стамбульское соглашение, которое так и не было подписано, было отличным предложением для Украины. По нему, Украина сохранила бы девяносто три процента своих международно признанных территорий. Сейчас же ситуация для нее только ухудшается. И чем дольше Киев будет откладывать подписание мирного соглашения с Россией, тем больше потеряет территорий. При этом Украина уже скоро может исчерпать свои людские ресурсы», — пояснил эксперт.